Palmeiras não venceu nenhum adversário do G-5 do Brasileiro

Palmeiras não venceu nenhum adversário do G-5 no Brasileiro

A derrota do Palmeiras para o Botafogo por 3 a 1, nesta terça (26/11), no Allianz Parque, relatou um problema corriqueiro da equipe durante todo o Campeonato Brasileiro. Afinal, o Verdão não venceu nenhum dos seus adversários diretos na disputa pelo título da competição.

Nos oito jogos contra as equipes que estão atualmente no G-5, o Palmeiras não conseguiu nenhuma vitória. Foram quatro empates e quatro derrotas, com um aproveitamento de 16% contra os adversários diretos. Contra o Botafogo, por exemplo, o Verdão perdeu no primeiro turno por 1 a 0 no Nilton Santos, e agora teve o revés dentro de casa que custou a liderança.

Já contra o Internacional, o Palmeiras perdeu na Arena Barueri e empatou no Beira-Rio em 1 a 1. O Fortaleza, quarto, também venceu a equipe de Abel Ferreira como mandante e ficou no 2 a 2 no Allianz Parque. Por fim, o Flamengo foi com quem o Verdão teve o melhor aproveitamento, com dois empates neste Brasileirão.

O desempenho contra as equipes do G-5, impacta diretamente na campanha do Palmeiras na competição. Afinal, além de não conseguir vencer, o Verdão também falhou em tirar pontos em confrontos diretos, assim não conseguindo diminuir ou aumentar as distâncias para os adversários diretos.

Os compromissos restantes do Verdão no Brasileiro são contra o Cruzeiro, sétimo colocado, na próxima quarta-feira, no Mineirão. A rodada final será contra o Fluminense, 16º, no dia 8 de dezembro, domingo, no Allianz Parque. O Palmeiras está a três pontos do Botafogo e precisa torcer para um tropeço do adversário carioca para conseguir o tricampeonato nacional.

