Torcedores do Atlético-MG param aeroporto de Confins em ‘AeroGalo’ às vésperas da Libertadores

A final da Libertadores da América está marcada para o próximo sábado, 30 de novembro, mas hoje já é dia de Galo. Dezenas de torcedores estão reunidos desde cedo no Aeroporto de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, para o tradicional “AeroGalo”. O voo da delegação atleticana rumo à Argentina, local da decisão, está marcado para ocorrer entre 14h30 e 14h40.

Com missão de apoiar, incentivar e ‘dar sorte’ à delegação às vésperas do embarque para Argentina, o “AeroGalo” foi organizado pela torcida organizada Galoucura e teve um retorno extremamente positivo. Atleticanos de todos os cantos de Belo Horizonte se reuniram no setor de embarque do Aeroporto, com bandeiroes, fumaças e muita festa.

O ônibus da delegação deixou a Cidade do Galo, local de treinamento, por volta das 14h em direção ao aeroporto. Estima-se que centenas de atleticanos estejam posicionados no setor de desembarque no momento da chegada dos jogadores e da comissão técnica.

