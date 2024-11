Cristiano Ronaldo reage a elogio de Elon Musk em rede social

Cristiano Ronaldo e Elon Musk seguem interagindo nas redes sociais após o craque português brilhar na Champions da Ásia. Depois do camisa 7 receber elogios do empresário norte-americano, foi a vez do jogador do Al Nassr agradecer pela ‘moral’ dada pelo homem mais rico do mundo.

No X (antigo Twitter e de propriedade de Musk), CR7 mostrou satisfação pelo reconhecimento de sua exibição e brincou sobre o futebol praticado nos EUA.

“Que bom que seus olhos têm tempo para um bom ‘futebol'”, escreveu o português, usando o termo em inglês ‘soccer’, que nos EUA é designado para o esporte mais popular do mundo. Enquanto isso, ‘futebol’ está atrelado ao futebol americano, praticado com a bola oval.

Veja a troca entre Cristiano Ronaldo e Musk:

@elonmusk … Glad your eyes have time for good “soccer” ???????????? — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 26, 2024

Elogiado por Elon Musk, Cristiano Ronaldo vive momento de alta

Depois de um início tímido na temporada, Cristiano Ronaldo voltou ao modo ‘robozão’. Na última segunda-feira (25), o astro português marcou dois gols na vitória do Al Nassr por 3 a 1 sobre o Al Gharafa, fora de casa, pela quinta rodada da Liga dos Campeões da Ásia.

Atualmente, o português soma 13 gols e três assistências em 17 jogos pelo seu clube até o momento.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.