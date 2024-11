Libertadores: Presidente cita ‘jogo mais importante da história’ do Atlético-MG, mas vê favoritismo do Botafogo

Presidente do Atlético-MG vibra com final da Libertadores, mas descarta favoritismo - (crédito: Foto: Bruno Cantini/CAM)

A final da Libertadores da América 2024, no próximo sábado (30), não ganhou só o status de mais importante da temporada, mas, quiçá, da história. Isso é o que diz o presidente do representante mineiro na decisão continental, Sérgio Coelho, às vésperas do embarque à Argentina para os próximos – e últimos – 90 minutos contra o Botafogo.

“Não existe uma animação maior. Talvez, sábado seja o dia um dos dias mais importantes do futebol do Atlético. Podemos estar no mundial do final do ano, no meio do ano que vem também no primeiro Super Mundial de Clubes. Não tem como estar mais animado. Estou confiante. Para mim, eu posso dizer que estamos falando do jogo mais importante da história do Galo”, disse Coelho.

Sérgio Coelho avaliou o peso da decisão não só pelo possível segundo título de Libertadores da história do Galo, mas pelas vagas nas próximas edições do Mundial de Clubes.

“Imagina o que significa esse jogo para o Galo. Fora a parte financeira. Vamos deixar ela de lado, mas esse jogo pode nos colocar em dois Mundiais. Um neste ano e outro no ano que vem. Olha a importância desse jogo. Repito, para mim, é o jogo mais importante da história do Galo”.

Favoritismo

Isso é fato também, né? A gente vê os resultados que tem feito o Botafogo. Hoje está em primeiro lugar no campeonato brasileiro, com quase 80% de chance de ser campeão, está disputando a final da Copa Libertadores. Isso significa que ele é o favorito. Nós temos consciência disso. Não podemos deixar de esquecer também que uma final é um outro campeonato. São 90 minutos, podendo ter mais 30 de prorrogação, mas é um outro campeonato. Então não significa que o favorito já ganhou. Então a gente tem total condição de ganhar. Mas o favorito é o Botafogo.

“AeroGalo”

Com missão de apoiar, incentivar e ‘dar sorte’ à delegação às vésperas do embarque para Argentina, o “AeroGalo” foi organizado pela torcida organizada Galoucura nas redes sociais e teve um retorno extremamente positivo. Atleticanos de todos os cantos de Belo Horizonte se reuniram no setor de embarque do Aeroporto com bandeirões, fumaças e muita festa.

A delegação chegou ao aeroporto por volta de 14h40 sob muita festa por parte dos atleticanos presentes e contou com muito sinalizador em tom dourado, além de show com fogos de artifícios. O canto de “Eu acredito”, lema da vitória de 2013, se uniu ao pedido pelo bicampeonato continental. Atletas e membros da comissão aplaudiram a festa promovida pelos torcedores antes de embarcar.

Retrospecto do Atlético-MG

O Galo ficou invicto na fase de grupos até a quinta rodada, quando acabou derrotado por 2 a 0 pelo Peñarol, no Uruguai. Contudo, fechou a fase de grupos com uma regularidade impressionante: cinco vitórias em seis partidas e 15 pontos somados.

Superou San Lorenzo e Fluminense nas oitavas e quartas de final, ambos por 2 a 1 no agregado, respectivamente. Avançou à final após despachar o River Plate de Gallardo por 3 a 0 no placar final.

