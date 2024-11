Neymar publica foto e anima torcida de gigante brasileiro

RIYADH, SAUDI ARABIA - FEBRUARY 18: Neymar of Al Hilal during the Saudi Pro League match between Al-Hilal and Al-Raed at Kingdom Arena on February 18, 2024 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images) - (crédito: Getty Images)

Cogitado no Santos, Neymar pode ter dado mais um motivo para animar os torcedores alvinegros. Na última terça-feira (26), o camisa 10 do Al Hilal publicou em seu perfil uma foto ao lado de Ricardo Oliveira, outro importante nome na história do clube.

Na postagem feita no story do camisa 10, a dupla aparece na residência de Neymar. Ele agradeceu pela visita do ex-jogador.

“Bom te receber na minha casa, craque. Obrigado pelo carinho”, escreveu o eterno ‘Menino da Vila’, marcando o perfil de Ricardo Oliveira.

Não demorou muito para que a foto repercutisse entre os torcedores do Santos. O clube, inclusive, aproveitou o encontro para valorizar seus dois ídolos em uma postagem com o número de gols somados por eles com a camisa santista (230, com 136 de Neymar e 94 de Ricardo Oliveira).

“Isso é um sinal?”, perguntou um torcedor na publicação.

“Vocês acham que alguém vai ficar iludido com esse post? Vai sim! Já estou!”, brincou outro.

“Pastor foi orar para entrar na cabeça do Neymar e ele voltar pro Peixe”, vislumbrou um seguidor.

Veja a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Santos Futebol Clube (@santosfc)

Presidente do Santos confirma conversas com Neymar

Durante um evento da CBF Academy, nesta terça-feira (26), em São Paulo, Marcelo Teixeira, presidente do Santos, revelou que esteve com o pai de Neymar nos últimos dias. Porém, disse ter tratado sobre diversos assuntos durante o encontro, como atletas que atuam no Peixe e que são agenciados pelo empresário, não apenas sobre o interesse no atacante. Além disso, afirmou evitar tocar no assunto para não interferir em tudo que acontece em relação jogador e o Al Hilal.

Atualmente, Neymar tem contrato até junho de 2025 com o clube saudita.

