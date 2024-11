Pulgar é o jogador com mais cartões em 2024 no Flamengo

Pulgar é o jogador do Flamengo com mais cartões em 2024 - (crédito: Divulgação/Flamengo)

De acordo com o “ge”, Pulgar soma 18 cartões em 2024, sendo 17 amarelos e um vermelho. Em segundo está Allan, que é reserva e tem 10 cartões no total. O atacante Bruno Henrique fecha o top-3 com nove cartões até o momento.

Além de Pulgar, o Rubro-Negro teve outros cinco jogadores expulsos em 2024: Bruno Henrique, Allan, Alcaraz, Carlinhos e Thiaguinho. BH, por sua vez, é o único que recebeu cartão vermelho duas vezes na temporada.

Aliás, Pulgar era um dos nomes pendurados para o confronto contra o Leão. Dessa forma, como recebeu vermelho após o segundo amarelo, cumpre suspensão automática na próxima partida, contra o Internacional. No entanto, segue pendurado caso volte a atuar nas duas últimas rodadas.

Sem o chileno, o substituto deve ser Evertton Araújo, que por sua vez também volta de uma suspensão por três cartões amarelos. Allan, Rayan Lucas e Léo Ortiz, este improvisado, também são opções para o técnico Filipe Luís. O Flamengo enfrenta o Internacional no próximo domingo (1), às 16h (de Brasília), no Maracanã. A partida é válida pela 36° rodada do Campeonato Brasileiro.

