Flamengo retorna aos Estados Unidos em 2025 para pré-temporada com FC Series

O estado da Flórida, nos Estados Unidos, receberá novamente o Flamengo para disputa da FC Series, em 2025. A participação na próxima pré-temporada, terceira do Rubro-Negro no torneio, será ainda mais especial pois marca a primeira década da competição – que visa expansão da Florida Cup nos EUA. O clube entende que sua presença no evento contribui para internacionalização da marca.

A primeira parte da pré-temporada do Flamengo acontecerá em Gainesville, no estado na Flórida. Nesse período, o Rubro-Negro treinará nas instalações atléticas de uma universidade com mais de 50 mil estudantes – uma das maiores da região – e reconhecida pela excelência no nível esportivo.

O calendário de pré-temporada colocará Flamengo e São Paulo frente a frente no dia 19 de janeiro. Os clubes se enfrentarão mais ao sul da Floria, em For Lauderdale, no Chase Stadium – casa do Inter Miami FC. Já nesse período, os treinamentos do Rubro-Negro acontecerão no Florida Blue Training Center (Centro de Treinamento do time de Messi).

Vale destacar que a pré-temporada 2025 marcará a nona passagem do Flamengo pelos EUA e a terceira no FC Series. O Rubro-Negro sagrou-se campeão logo na primeira participação, em 2019, depois de superar o Eintracht Frankfurt por 1 a 0. A competição contará, ainda, com a presença de outros três brasileiros além do Mais Querido: Atlético-MG, Cruzeiro e São Paulo.

Filipe Luís avalia pré-temporada

A participação do Flamengo no FC Series contou com aprovação do técnico Filipe Luís. Para o comandante, a passagem pelos EUA terá papel fundamental para fortalecer o grupo para o decorrer da temporada, além de criar uma relação socioafetiva entre os jogadores.

“A gente entende da suma importância de fazer uma pré-temporada fora do Rio de Janeiro, onde possamos reunir todo o grupo para realizar os treinamentos necessários, tanto físicos quanto técnicos e táticos. Além de trabalhar a parte mental dos jogadores, que estarão exclusivamente dedicados ao treinamento, ao descanso e à preparação”, destacou o técnico Filipe Luís.

“Realizar essa pré-temporada em um lugar tão importante como os Estados Unidos, com instalações de alto nível, será fundamental para fortalecer o grupo bem como nos preparar para o que virá durante toda a temporada. Esse é o momento de unir o grupo e também criar uma relação socioafetiva entre os jogadores, que passarão a estreitar laços tanto dentro quanto fora de campo. Será uma oportunidade também para receber bem os jogadores que possam chegar e os meninos da base que poderão subir com a gente nesse período”, avaliou Filipe Luís.

O VP de Comunicação e Marketing do Flamengo, Gustavo Oliveira, também vibrou com nova a passagem do clube pelos EUA.

“Fazer um período de preparação nas instalações de uma grande instituição de ensino americana, com tanta tradição nos esportes, possibilitará ao clube estreitar laços com universitários que estarão retornando às aulas. Não temos dúvida que a torcida do Flamengo estará em peso no Mundial da FIFA, assim como já esteve em janeiro deste ano em Orlando. Mas, sobretudo, é importante conectar com novos públicos estratégicos nesse processo de internacionalização da nossa marca.”, destacou Gustavo Oliveira.

Flamengo nos EUA

O Rubro-Negro tem a internacionalização da marca como um dos principais objetivos com a participação no FC Series. Em 2025, essa meta ganha ainda mais importância devido ao SuperMundial de Clubes – que será realizada no local.

A permanência do Flamengo nos EUA se estenderá por 14 dias em janeiro. A delegação retorna ao Brasil no dia 24 para sequência da temporada e disputa do Campeonato Carioca.

