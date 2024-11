Cruzeiro tem problemas de última hora antes do jogo contra o Grêmio

O técnico Fernando Diniz, do Cruzeiro, lida com dois desfalques importantes antes do confronto contra o Grêmio, nesta quarta-feira (27), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.

Nas últimas horas, o atacante Kaio Jorge e o volante Matheus Henrique foram cortados da partida devido a lesões.

Kaio Jorge sofreu uma lesão na coxa direita, que o afastará do restante da temporada. O jogador só deve retornar aos gramados em 2025. Já Matheus Henrique sofreu uma fratura na costela esquerda e também ficará fora até o próximo ano.

O Cruzeiro ocupa atualmente a sétima posição no Campeonato Brasileiro. A equipe de Fernando Diniz busca se reabilitar diante de sua torcida após a derrota por 3 a 1 para o Racing na final da Copa Sul-Americana, ocorrida no último fim de semana.

