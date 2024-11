São Paulo fará pré-temporada nos Estados Unidos

A temporada do São Paulo ainda não acabou, mas o Tricolor paulista já está organizando os planos para 2025. Assim, o elenco viajará para os Estados Unidos para a pré-temporada de janeiro, onde enfrentará Flamengo e Cruzeiro pelo FC Series.

Porém, o clube planeja a volta antecipada de uma parte do grupo de jogadores que estará nos EUA, com o objetivo de utilizá-los na partida de estreia da equipe no Campeonato Paulista. Os jogos de abertura estão programados para os dias 18 e 19 de janeiro.

Apesar de o clube ainda aguardar um possível adiamento de sua partida de estreia no Estadual, a Federação Paulista de Futebol pretende manter todos os jogos programados, de acordo com o ge. Portanto, será necessária o retorno de uma parte do elenco.

O São Paulo viaja para Orlando no dia 8 de janeiro, mesma data que se reapresenta no CT da Barra Funda. O Soberano enfrenta o Cruzeiro no dia 15 e, posteriormente, o Flamengo no dia 19. O retorno para o Brasil está marcado para o dia 20.

Ainda segundo o site, Luis Zubeldía convocará 34 atletas para a pré-temporada, incluindo quatro goleiros e 30 jogadores de linha. Assim, a ideia é permitir a formação de três equipes para os trabalhos táticos. Além disso, na segunda metade da viagem, o elenco realizará atividades no centro de treinamento do Inter Miami, equipe de Messi.

