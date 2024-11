Corinthians apresenta plano para pagamento de dívidas

O Corinthians anunciou nesta quarta-feira (27) que apresentou à CNRD (Câmara Nacional de Resolução de Disputas) da CBF um plano conjunto para quitar e parcelar dívidas com ex-jogadores, empresários e outros clubes. No comunicado, o clube cita “processos atualmente em tramitação no referido órgão”.

A implementação do plano ainda não está garantida, pois sua execução depende da aprovação da CNRD. O órgão avaliará a proposta apresentada pelo Corinthians antes de tomar uma decisão. Segundo o balanço financeiro de 2023, o clube acumulou R$ 114 milhões em dívidas relacionadas a direitos de imagem atrasados.

Apesar de ter resolvido a situação com o grupo atual, ainda restam os ex-jogadores. Além disso, o Alvinegro vem recebendo cobranças de outros clubes, envolvendo a contratação de atletas. Na última terça-feira (27), o Timão pagou ao Flamengo pela permanência de Hugo Souza, que teve uma negociação que se arrastou por mais de dois meses.

Confira o comunicado do Corinthians

“O Sport Club Corinthians Paulista informa que entrou, junto ao Poder Judiciário do Estado de São Paulo, com uma ação judicial denominada Regime Centralizado de Execuções.

O objetivo da medida é organizar o fluxo e a ordem de pagamentos dos credores, justamente para que todos possam receber, sem que ocorram bloqueios sucessivos nas contas bancárias do Clube.

O Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo acatou o pedido da centralização, e encaminhou o processo para uma das varas especializadas na 1ª instancia.

O Corinthians reafirma o seu compromisso com o pagamento de todos os credores, bem como com a sua reorganização jurídico/financeira/administrativa, inclusive reorganizando o seu orçamento e o controle de gastos.

Na iniciativa o Clube conta com a atuação da Mubarak Advogados e Mandel Advocacia, bem como o apoio de Advogados membros do Conselho Deliberativo, das Diretorias de Negócios Jurídicos e Financeira, do Presidente da Diretoria e do Presidente do Conselho Deliberativo”.