Weverton descarta jogar toalha por título: ‘Lutar até o fim’

O Palmeiras se complicou na briga pelo título brasileiro, ao perder para o Botafogo por 3 a 1, na última terça-feira (26/11), no Allianz Parque, pela 36ª rodada da competição. Contudo, para o goleiro Weverton, o Verdão precisa acreditar até o fim.

O goleiro admitiu que o Palmeiras não fez grande partida contra o Botafogo e desperdiçou a chance de disparar na liderança. Contudo, descarta jogar a toalha neste momento da competição.

“O Palmeiras quer sempre ganhar, mas infelizmente a gente não consegue ganhar todas. A gente ainda tem dois jogos para jogar e ainda tem chance de ser campeão. A gente vai lutar até o fim. E se chegar ao final do ano chegar daqui dois jogos o Palmeiras conseguir ser campeão ninguém vai lembrar desses dados, que não ganhou de times do G4. No final de tudo, o mais importante é você ser campeão e a gente vai lutar por isso. É óbvio que quando se fala de hoje a gente queria ganhar. Entramos aqui para vencer”, disse, Weverton, que prosseguiu.

“A gente não não teve uma boa atuação, a gente sabe que pode melhorar e a gente vai fazer vai melhorar vai pensar agora para a frente porque desse não tem mais o que fazer já foi e vamos seguir em frente acho que não dá mas para ficar se lamentando. Vamos pensar nessas duas finais que tem pra gente no Cruzeiro no Fluminense e ver o que acontece”, completou.

Weverton minimiza xingamentos da torcida para Abel

Além disso, o arqueiro minimizou as críticas da torcida durante o duelo contra o Botafogo. A torcida organizada do Palmeiras entoou gritos de ”burro” em direção à Abel Ferreira, após o treinador tirar Estêvão da partida e colocar Gabriel Menino. Weverton citou o barulho de cobrança vindo da arquibancada e vê como natural por conta da expectativa em cima de uma partida que era uma verdadeira decisão.

“Quando você vem para um jogo desse tamanho dessa importância praticamente uma decisão dentro do Campeonato Brasileiro na reta final, se cria muita expectativa e quando você sai perdendo um jogo desse nível é normal que você tenha uma ansiedade maior mas acho que a equipe ela se levantou bem, ela conseguiu reagir ela criou chance. A gente teve bola na trave do Rony, a gente teve uma boa com o Gustavo Gómez, de cabeça. Infelizmente a bola não quis entrar na nossa primeira chance e óbvio que isso vai trazendo uma ansiedade um estádio lotado, todo mundo criou uma uma grande expectativa para esse jogo”, finalizou.

