Santos contrata gerente de futebol vindo do Coritiba

Guilherme Santos estava no Coritiba desde 2022 e agora assume função no Peixe

O Santos já começou a se reestruturar para o retorno à elite do futebol brasieiro em 2025. Se o Peixe ainda não definiu quem será o próximo treinador e ainda não anunciou novos jogadores, entre os dirigentes, já há novidade.

A equipe fechou com Guilherme Santos para ser gerente de futebol do Alvinegro Praiano. O profissional estava no Coxa, onde chegou em 2022, para ser gerente de futebol das categorias de base do Coxa. Entretanto, promoveram-no para gerente administrativo da equipe principal no ano seguinte.

. Em uma rede social, o dirigente anunciou sua saída do Alto da Glória.

“Após pouco mais de 2 anos, encerro meu ciclo no Coritiba. Agradeço à associação, e a SAF, em especial ao Bruno D’acona pela oportunidade. Serei eternamente grato pelas amizades construídas, pelo aprendizado adquirido e por tudo que vivi aqui. Aos CEOs, heads, gerentes, comissões técnicas, staff, atletas e todos os colaboradores em geral, muito obrigado por tudo! Sigo para um novo desafio, mas certo de que o Coxa em breve estará novamente em tempos de glória”, destacou.

No Santos, Guilherme irá trabalhar em conjunto com Paulo Bracks, diretor executivo, Alexandre Gallo, executivo de futebol, e o ex-lateral Léo, coordenador de futebol.



