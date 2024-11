Copinha feminina terá início nesta quinta-feira; saiba todas as informações

Nesta quinta-feira (27), será dada a largada para a segunda edição da Copinha feminina, na cidade de São Paulo. Serão 20 clubes na disputa de dez estados brasileiros, com a final prevista para 15 de novembro. O torneio, já tradicional na base do masculino, passa a ganhar corpo para se tormar uma vitrine na busca por talentos entre as mulheres.

Em relação à edição inaugural, conquistada pelo Flamengo, cinco novos integrantes estão confirmados. A saber: Palmeiras, Sport, Red Bull Bragantino, Centro Olímpico e Vila Nova. Cada um dos cinco grupos contará com quatro participantes. Haverá turno único, e os líderes de cada chave, bem como os três melhores segundos colocados, se classificam às quartas de final, com confrontos únicos até a decisão.

As cinco sedes são: Ibrachina Arena, Estádio Nicolau Alayon, Canindé, Estádio Conde Rodolfo Crespi e Ceret. Em relação aos ingressos, os torcedores poderão adquirir gratuitamente pelo aplicativo BIP FUT. É necessário, portanto, fazer o cadastro no aplicativo, disponível para Android e IOS, com a inserção de biometria facial.

Veja os grupos da Copinha feminina de 2025

A (Canindé): Corinthians, Centro Olímpico, Cruzeiro e Fortaleza;

B (Estádio Nicolau Alayon): Santos, Fluminense, América-MG e Sport;

C (Estádio Conde Rodolfo Crespi): Palmeiras, Flamengo, Minas Brasília e Botafogo-PB;

D (Ibrachina Arena): Ferroviária, Botafogo, Grêmio e Vitória;

E (Ceret): São Paulo, Red Bull Bragantino, Vila Nova e Internacional.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.