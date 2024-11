Torcida do Corinthians arrecada mais de R$ 100 mil em cinco minutos em campanha para pagar Arena

Campanha busca arrecadar mais de R$ 700 milhões para pagar o financiamento do estádio - (crédito: Foto: Divulgação/Gaviões da Fiel)

A Torcida do Corinthians mostrou, mais uma vez, porque é chamada de fiel. Na noite desta terça-feira (27), mais precisamente às 19h10, começou a campanha de arrecadação “Doe Arena Corinthians”, para pagar o financiamento da Neo Química Arena junto à Caixa Econômica Federal. Em cinco minutos, a vaquinha já havia arrecadado mais de R$ 100 mil.

A Gaviões da Fiel é quem lidera a ação. As doações vão direto para uma conta que nem a torcida e nem o Corinthians possuem acesso, apenas o banco. Os torcedores podem fazer as contribuições através de um site, com valores sugestivos de R$ 10 (valor mínimo), R$ 20, R$ 50 e R$ 100, além de valores personalizados. A meta é arrecadar R$ 790 milhões.

Quem contribuir terá seu nome divulgado em uma aba do site. Além disso, a página divulga atualizações frequentes sobre o valor arrecadado. No momento em que o Jogada10 publicou a reportagem, duas horas depois do lançamento, a vaquinha já somava R$ 188 mil.

A campanha também conta com embaixadores ligados ao Timão entre vários setores da sociedade. Entre eles, estão os ex-jogadores Neto e Basílio, a atriz Alessandra Negrini, a apresentadora Sabrina Sato, o influencer Alfinete, os cantores Badauí e HappinHood e até atletas do elenco atual do Corinthians, como Romero e Tamires.

