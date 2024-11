Montadora de automóveis cede espaço ao Botafogo após propaganda em cima de gol; entenda

O torcedor do Botafogo que acompanhava a vitória em cima do Palmeiras pela TV Globo teve uma experiência indesejada no segundo gol, marcado por Savarino. A emissora dividia a tela com um comercial de uma marca de automóveis quando John fez a conexão rápida, Igor Jesus escorou e o venezuelano ampliou.

Como forma de se “desculpar” pelo inconveniente durante a transmissão, a montadora cedeu o seu espaço no Jornal Nacional para reexibir o gol do Botafogo. William Bonner fez a chamada dos gols da partida no bloco seguinte e o jornal foi para o intervalo. A marca exibiu o primeiro comercial, paralisou-o e, com uma nova narração, o torcedor pôde rever o gol de Savarino.

Com a tela dividida, foi exibida a mensagem: “Ontem interrompemos esse gol. Hoje, vamos interromper o comercial”. No final, o recado que apareceu foi: “Se é importante para o futebol, é importante pra Fiat”.

(?) Mitada da FIAT. https://t.co/C3bO8BEDs1 — Informa Fogo (@informafogo) November 28, 2024

