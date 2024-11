Renato ameaça imprensa: "Vocês têm família, filho no colégio, o torcedor conhece"

O técnico Renato Gaúcho perdeu a linha nessa quarta-feira depois do empate do Grêmio com o Cruzeiro por 1 x 1, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela rodada 35 do Campeonato Brasileiro. Pressionado pelo risco de rebaixamento do tricolor gaúcho, o ex-jogador fez ameaças aos jornalistas durante a entrevista coletiva nas respostas sobre a permanência no clube.

Questionado sobre a renovação do contrato com o time do qual é ídolo, Renato Gaúcho perdeu a razão: “Eu tenho três respostas. A primeira é que eu sou muito bom. Vocês, da imprensa, gostam de me jogar contra a torcida. O que vocês têm mentido para a nossa torcida é uma coisa absurda”, contestou Renato Gaúcho. Vocês inventaram quatro, cinco treinadores para o Grêmio. Vocês falam o nome de um treinador. Nunca foi falado o nome de um treinador aqui dentro. A minha confiança no presidente é total. Vocês sabem que é mentira. Vocês não têm responsabilidade. Não são todos. Vocês querem que eu seja profissional com vocês?”

Renato Gaúcho criticou as entrevistas coletivas, disse que os treinadores estão de saco cheio de falar, afirmou que por ele não se relacionava mais com os jornalistas e surpreendeu: “Antes de ir embora, vou deixar uns nomes para o nosso torcedor. Se continuarem mentindo, eu vou dar nome aos bois, vou atacar também, chamar de mentiroso, chamar alguns de covarde. Vocês também têm família, filhos no colégio, vocês andam por aí e o torcedor conhece alguns de vocês. Eu não tenho medo de ninguém da imprensa. Não preciso de nenhum de vocês. Se vocês forem profissionais comigo, eu serei profissional com vocês”, ameaçou.

O empate com o Cruzeiro deixa o Grêmio com 41 pontos, fora da zona do rebaixamento, mas o time ainda não está garantido na Série A em 2025. Restam três jogos contra São Paulo, Vitória e Corinthians. O tricolor tem três pontos de vantagem sobre o Criciúma, o primeiro localizado na zona de rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.