Seleção feminina do Brasil joga muito e vence a Austrália

Amanda Gutierrez celebra. A atacante do Palmeiras fez dois dos três gols do Brasil sobre a Austrália - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A Seleção feminina do Brasil obteve um excepcional resultado neste momento de renovação imposto pelo treinador Arthur Elias. Afinal, na manhã desta quinta-feira, 28/11, venceu a Austrália no primeiro dos dois amistosos por 3 a 1. O jogo foi no Suncorp Stadium, em Brisbane, que recebeu um público de mais de 47 mil pessoas. A Seleção fez um excelente jogo, dominando uma tradicional rival que não vencia desde 2016. A atacante Amanda Gutierrez fez dois gols. Assim, se tornou o grande destaque do Brasil. Gio Queiroz fez o outro gol. A goleadora Foord descontou para as donas da casa.

O Brasil teve três jogadoras que saíram por lesão: Marília (ainda no primeiro tempo), Yasmin e Fê Palermo (na etapa final). Já nos momentos finais, a cruzeirense Vitória Calhau foi expulsa. Mas vale destacar que Marta não foi convocada para estes dois amistosos. O segundo será no início da manhã deste domingo (1/12), também em Brisbane, às 5h45 (de Brasília).

Brasil arrasador

O Brasil fez um excelente primeiro tempo, com maior posse de bola (58%), finalizações (8 a 5) e chutes certos (3 a 1). Assim, envolveu uma Austrália que, mesmo diante de 50 mil torcedores em Brisbane, teve dificuldade de impor o seu jogo e, antes dos 15 minutos, já perdia por 2 a 0, graças à qualidade da atacante Amanda Gutierrez. No primeiro tempo, aos seis minutos, aproveitou um lançamento para encobrir a goleira Arnold e fazer 1 a 0. Depois, aos 12, concluiu com estilo uma ótima jogada pela esquerda de Amanda.

As Canarinhos (mas que jogaram de azul) seguiram aproveitando os erros defensivos da Austrália e quase ampliaram com Amanda. Nervosa, a seleção da casa chegou a ter momentos de desequilíbrio, com direito a entreveros com as brasileiras. Contudo, aos 42, diminuiu com sua artilheira, Foord. Após jogada pela direita, a atacante do Arsenal recebeu na área, girou para cima de Isa Haas e bateu sem chance para Natasha. Foi o único chute certo na direção do gol das australianas.

Vitória confirmada

Veio o segundo tempo e parecia que as australianas não conseguiam controlar os nervos. Enfim, era muita discussão com as brasileiras e erros. Um passe errado foi recuperado por Giovana Queiroz, que triangulou com Aline e tocou para fazer 3 a 1.

Aos 17 minutos, a veterana Polkinghorne, que se despedia da seleção após quase duas décadas nas Matildas e era a homenageada da noite, saiu para a entrada de Freier. No fim, o jogo seguiu bem pegado, nem parecia amistoso, e o Brasil terminou com dez: Vitória Calhau, que já tinha amarelo, levou vermelho. E Fê alermo sentiu lesão quando o técnico já tinha feito todas as alterações. Assim, terminou com nove.

Mas as comandadas de Arthur Jorge estavam com o jogo controlado e seguiram administrando a boa vantagem. Enfim, Brasil 3 a 1, fim de jejum contra as Matildas, que vão querer revanche no jogo de domingo.

AUSTRÁLIA 1×3 BRASIL

Amistoso feminino

Data: 28/11/2024 (de Brasília)

Local: Suncorp Stadium, Brisbane (AUS)

Público: 47.501

AUSTRÁLIA: Arnold; Carpenter, Kennedy, Clare Hunt e Catley; Heatley ( Galic, 26’/2ºT), Polkinghorne (Freier, 17’/2ºT), Cooney-Cross e Van Egmond (Yallop, 30’/2ºT; Raso e Foord. Técnico: Tony Gustafsson

BRASIL: Natascha (Lorena, 13’/2ºT); Fê Palermo, Isa Haas e Vitória Calhau; Yasmin (Brruninha, 30’/2ºT), Laís Estevam (Camilinha, 30’/2ºT), Duda Sampaio e Gabi Portilho (Vic Albuquerque, 30’/2ºT); Amanda Gutierres (Adriana, 14’/2ºT), Aline Gomes e Marília (Giovana Queiroz, 22’/1ºT). Técnico: Arthur Elias

Gols: Amanda Gutierres, 6’//1ºT (0-1); Amanda Gutierrez, 12’/1ºT (0-2); Foord, 42’/1ºT (1-2); Gio Queiroz, 8’/2ºT (1-3)

Cartões amarelos: Foord (AUS); Vitória Calhau, Giovana Queiroz (BRA)

