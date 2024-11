Rafinha demonstra vontade de renovar com o São Paulo em 2025

O São Paulo já deve ganhar um ”reforço” para o ano que vem. Isso porque o lateral-direito Rafinha está praticamente decidido a renovar seu contrato com o clube. O veterano tem vínculo até o final de 2024, mas deve esticar um pouco a sua carreira, pelo menos por até mais seis meses.

Em entrevista ao site ”ge”, Rafinha disse que é um momento difícil para qualquer jogador. Contudo, ressaltou a vontade de disputar ao menos o Campeonato Paulista no ano que vem, além do início da Libertadores.

“É o momento mais difícil para um atleta. Colocar um ponto final, pendurar as chuteiras. Como falei esse ano, perdi metade do ano, tive duas lesões graves, comecei a jogar no fim de julho. Preciso terminar bem. Claro que quero ir até o meio do ano que vem, até depois do estadual. Mas quero terminar bem esse ano, faltam três jogos, quero terminar bem, bem fisicamente, para que junto com o São Paulo, se chegarmos num acordo, para que eu possa ficar mais alguns meses e, aí sim, terminar minha carreira”, falou Rafinha.

Campeão da Copa do Brasil em 2023 e responsável por levantara a taça na final, o lateral-direito começou o ano de 2024 sofrendo com lesões. Esses percalços tiraram o jogador por boa parte da temporada. As contusões, aliás, fizeram com que ele repensasse o plano de se aposentar e jogar mais alguns meses no São Paulo, por gratidão ao clube.

“Estou tranquilo quanto a renovar o contrato, negociação, essas coisas. Não esquento isso, não. Com 39 anos, isso é a parte mais fácil de resolver. É mais uma questão minha fisicamente, mentalmente também, estar preparado, porque é uma responsabilidade muito grande jogar no São Paulo. Quando passar o último jogo do campeonato, a gente senta e conversa”, completou.

O futuro de Rafinha

Contudo, é quase certo que a camisa do São Paulo não deve ser a última que Rafinha vai vestir na sua carreira. O lateral pretende fazer um jogo de despedida no Bayern de Munique, da Alemanha, clube pelo qual atuou durante grande parte da carreira e se tornou ídolo.

Até lá, Rafinha segue focado no São Paulo. O jogador tem o aval da diretoria para decidir sobre o seu futuro. O presidente do São Paulo, Júlio Casares, já se manifestou publicamente torcendo pela permanência do lateral. O veterano tem um impacto muito grande dentro do elenco e é um dos líderes do plantel.

