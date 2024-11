Arthur Elias elogia intensidade do Brasil contra a Austrália: ‘Jogo consistente’

A Seleção Brasileira Feminina conseguiu uma grande vitória nesta quinta-feira (28/11), ao vencer a Austrália por 3 a 1, no Suncorp Stadium, em Brisbane. Este foi o último compromisso da Canarinho em 2024. E a apresentação da equipe agradou o técnico Arthur Elias, principalmente na parte de segurar o ímpeto australiano.

“A Austrália tem uma capacidade muito grande nesse jogo de transições e velocidade. Estamos construindo isso também na Seleção Brasileira, mas por ser uma final de temporada para a grande maioria das nossas jogadoras, eu fiquei muito contente por elas conseguirem suportar essa intensidade e a gente fazer um trabalho coletivo usando todas as trocas, para que a equipe mantivesse e conseguisse enfrentar essa intensidade da Austrália”, disse o treinador, que prosseguiu.

“Como eu disse, as 11 titulares que entraram estão em final de temporada e isso gera, obviamente, um desgaste, mas conseguimos fazer um jogo consistente e tivemos mais chances de gols, com uma dedicação muito grande das jogadoras. Elas estão de parabéns pelo que conseguiram aqui hoje”, completou Arthur Elias, em coletiva após o jogo.

Arthur Elias quer construir uma equipe competitiva

Além disso, o comandante reforçou o desejo de formar uma equipe competitiva para as competições dos próximos anos. A Seleção vai disputar a Copa América em 2025 e a Copa do Mundo, que será sediada no Brasil, em 2027.

“O meu objetivo é contar com todas as atletas do futebol brasileiro que têm qualidade e conhecimento para vestir a camisa da Seleção e, independentemente dos nomes, a nossa equipe tem que ser sempre muito competitiva. O grupo que vai para a Copa do Mundo será decidido daqui a três anos apenas, então precisamos entender e aproveitar o potencial das nossas jogadoras desde já”, finalizou

O Brasil volta a campo para o último compromisso de 2024 no próximo domingo (01/12). A Canarinho volta a encarar a Austrália, às 5h45 (horário de Brasília), no CBUS Stadium, em Gold Coast.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.