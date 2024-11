Vidal posa para fotos picantes com a esposa em meio à acusação de agressão sexual

Arturo Vidal e Sonia Isaza fizeram um ensaio fotográfico sensual em meio às polêmicas envolvendo o astro do Colo-Colo, no Chile. A mulher do ex-jogador do Flamengo, que já havia cobrado privacidade após a acusação de agressão sexual contra o chileno, divulgou o resultado das imagens picantes e se declarou ao marido.

“Hoje celebro seu talento, suas vitórias, sua tenacidade, seu infinito amor pelo futebol e sua determinação. Também celebro sua coragem para enfrentar qualquer situação, sua força! Orgulhosa de estar ao seu lado e ser sua companheira, sua cúmplice e seu amor. Meu rei está em modo férias”, escreveu Sonia na legenda.

O casal confiou na fotógrafa e amiga pessoal de Isaza, Sol Riveros, para fazer o ensaio – que contou com aprovação dos seguidores de Sonia. Arturo também deixou seu comentário na publicação: “Obrigado por suas palavras, minha vida! Te amo! Vamos descansa e aproveitar as férias”.

Publicação

Acusação contra Arturo Vidal

Um dos maiores nomes do futebol chileno, Arturo Vidal, e companheiros de Colo-Colo se tornaram alvos de uma denúncia de agressão sexual no último dia 4. O ‘King’ chegou a se apresentar à delegacia de Vitacura, no Chile, sob uma verificação de identidade.

De acordo com informações locais, o caso ocorreu durante as comemorações de aniversário de Lucas Cepeda – atacante do Colo-Colo – em uma boate da região. A vítima estava entre as convidadas do grupo e apresentou a denúncia logo após deixar o local, depois passou pelo Instituto Médico Legal do Chile para realizar exames.

Esposa se manifesta

Sonia Isaza se pronunciou sobre o ocorrido através das redes sociais. À época, a modelo pediu privacidade aos seguidores e exigiu que fosse desvinculada do caso.

“Gente, mas vocês não sabem a raiva que eu fico. Os que me conhecem sabem que eu não gosto de polêmica e que tento, sobretudo, me manter fora. Mas estão me metendo nisso quando eu nunca me meto com nada. Agora estão falando que supostamente a menina é amiga minha. Não a conheço, então estão falando o que não existe. Não me metam em nada, eu não gosto disso. Me excluam disso”, disse Sonia.

