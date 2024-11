Textor levará funcionários do Botafogo para a final da Libertadores em voos fretados

O Botafogo desembarcou na última quarta-feira (27), em Buenos Aires, na Argentina, para a grande decisão da Libertadores, que será no sábado, contra o Atlético Mineiro. Até o momento, apenas a comissão técnica e os jogadores viajaram.

Nesta quinta-feira (28), familiares dos jogadores e outros membros do departamento de futebol também seguirão para a Argentina. Na sexta-feira, será a vez de funcionários que se destacaram na temporada, colaboradores antigos e vencedores de sorteios. Todos viajarão em voos fretados pelo americano John Textor, dono da SAF alvinegra, que viabilizou três viagens para esse propósito.

Aliás, já na Argentina, Artur Jorge comandará sua primeira atividade no Alvinegro. Na sexta-feira, terá outra sessão de treinamento pela manhã, com 15 minutos abertos à imprensa. Na sequência, o técnico Artur Jorge e o capitão Marlon Freitas concederão uma coletiva no Monumental de Núñez, onde a equipe também fará o reconhecimento do gramado da grande decisão.

Glorioso busca o título inédito da Libertadores e fará a final com o Atlético Mineiro, nese sábado (30), a partir de 17h (de Brasília).

