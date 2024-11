Léo Pereira, do Flamengo, muda visual e diverte Karoline Lima

Léo Pereira e Karoline Lima se divertem com transformação visual do zagueiro - (crédito: Foto: Reprodução Instagram)

O zagueiro Leo Pereira, do Flamengo, decidiu mudar de visual no fim da temporada. O camisa 4 do Rubro-Negro raspou a barba e surpreendeu Karoline Lima, sua namorada. Em registros publicados nas redes sociais, o jogador aparece ‘chorando’ após o procedimento, enquanto sua companheira surge aos risos com a ‘transformação’.

Nas imagens, Karoline brinca sobre a situação e diz que vai participar de um “chá revelação de namorado”. Logo depois, Léo Pereira surge com o novo visual. Surpresa, a influenciadora finge ter tomado um susto, faz sinal negativo e depois cai na gargalhada. Já o zagueiro senta no chão e parece ‘chorar’ com o resultado. Na sequência, Karol consola o namorado com um beijo.

Em seu perfil no Instagram, Léo Pereira compartilhou o processo e divertiu seus seguidores. Companheiro do zagueiro no Flamengo, o jovem Lorran sugeriu que ele deixasse apenas o bigode para combinar com Leo Ortiz, que forma a dupla de defesa com o camisa 4.

A expectativa é que Léo Pereira entre em campo com o novo visual contra o Internacional, no próximo domingo, no Maracanã. A bola rola às 16h (horário de Brasília). Sem chance de título e garantido na fase de grupos da Libertadores, o Flamengo, porém, busca terminar mais próximo do topo da classificação no Brasileirão, o que garante um valor maior de premiação.

Confira o vídeo de Léo Pereira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Léo Pereira (@leopereira4)



Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.