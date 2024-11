Corinthians consegue acordo e reverte gancho de Cacá e Yuri

O Corinthians conseguiu reverter as penas do zagueiro Cacá e do atacante Yuri Alberto em multas. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) homologou a Transação Disciplinar feita com o Timão para converter a penalização dos jogadores, que se envolveram em uma confusão durante o embate contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro.

Yuri Alberto acabou enquadrado no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata sobre “praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente”. Ele havia pegado dois jogos de suspensão. Cacá, que segurou o pescoço de Alcaraz durante a confusão, antes de receber um soco, também está enquadrado no artigo 250, que fala em praticar ato desleal ou hostil. Assim, ele também pegou duas partidas.

Contudo, o Timão conseguiu reverter a punição e pagará uma multa de R$60 mil, sendo R$30 mil de multa de cada jogador. A dupla vinha atuando por conta de um efeito suspensivo. Mas agora, com a reversão das penas, tanto o zagueiro quanto o atacante estão liberados para defender o Corinthians na reta final do Campeonato Brasileiro.

Além disso, Fabinho Soldado acabou denunciado por desrespeito à arbitragem, com pena de 15 a 180 dias por desrespeito à arbitragem. Ele também teve sua pena revertida em uma multa de R$30 mil.

Por fim, o Corinthians também havia sido punido com multa de R$ 13 mil por rixa, atraso e pela conduta de seu executivo de futebol. O valor foi mantido pelo STJD. Assim, o Timão vai pagar ao todo R$103 mil em multas.

