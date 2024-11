Em fim de contrato com o Botafogo, volante Breno fica livre e avalia destinos

O volante Breno, de 24 anos, não renovará seu vínculo com o Botafogo e buscará novos rumos a partir de 2025. Formado nas categorias de base do Goiás, ele também passou pelo Ceará no ano passado e, na atual temporada, defendeu o São Bernardo no Campeonato Brasileiro da Série C.

Desse modo, Breno avaliou sua jornada atuando pela equipe paulista e também sua passagem pelo Botafogo. Ele comentou sobre as possibilidades e sondagens de outras equipes para o próximo ano.

“Foi uma temporada que pude terminar bem. Sofri uma lesão que me afastou por um período, mas, graças a Deus, consegui me recuperar e voltar a jogar ainda na Série C. Jogar por um clube como o Botafogo foi algo muito gratificante para mim. Aprendi muito no clube. O Botafogo é uma equipe gigante e ficará marcado na minha vida”, disse Breno.

“Algumas possibilidades já começaram a surgir, como o interesse do próprio São Bernardo pela minha permanência em definitivo. Também apareceram sondagens de fora do Brasil, de equipes da Europa, mas ainda não há nada definido. Espero decidir em breve e chegar bem para fazer uma grande temporada”, concluiu o volante, ex-Botafogo.

Com o contrato encerrando junto ao Botafogo, Breno se tornará um jogador livre e poderá assinar com qualquer equipe.

