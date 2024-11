Matheus Gonçalves e Gonzalo Plata se provocam sobre traições: “Valeu, infiel”

A suposta infidelidade de Matheus Gonçalves virou meme entre jogadores do Flamengo, mas a de Gonzalo Plata também. O equatoriano usou um trecho do áudio do meia, que viralizou em forma de funk, nos comentários de uma foto do Garoto do Ninho e recebeu ‘chumbo trocado’ como resposta. Vale destacar que outros atletas do elenco rubro-negro também brincaram com a situação envolvendo os companheiros.

Matheus Gonçalves compartilhou um registro na praia com a legenda: “Apenas um cara tranquilo curtindo a vida”. Pouco tempo depois, Gonzalo apareceu nos comentários: “Menina, toma remédio”. O equatoriano ainda usou emojis de riso e de coração para enfatizar o tom de brincadeira na postagem. A fala do atacante faz referência a um dos áudios enviados pelo jovem à Manu Soares – suposta amante do jogador – que virou funk.

“Valeu, infiel”, respondeu Matheus ao companheiro de Flamengo. Gonçalves, por sua vez, fez alusão ao novo affair de Gonzalo, também envolvido em polêmica. A ex-namorada do equatoriano acusou a atual de ter aceitado o papel de amante no início da relação.

Matheus Gonçalves

No áudio vazado, Matheus oferece Pix para Manu Soares tomar pílula do dia seguinte após o encontro dos dois, em um motel do Rio de Janeiro. O casal teve a intimidade exposta em meados de outubro, com fotos explícitas na banheira do quarto alugado pelos dois.

“Menina, toma remédio, eu te mando o pix. Pelo amor de Deus”, dizia o áudio enviado por Matheus à Manu. O trecho viralizou em forma de funk e, inclusive, é bastante utilizado por Werton – amigo pessoal do Garoto do Ninho e ex-jogador do Flamengo.

Gonzalo Plata

Enquanto Matheus Gonçalves afirma veementemente que estava solteiro quando se relacionou com Manu, o caso de Plata segue outros rumos. A ex-namorada do equatoriano, Fernanda Cardoso, afirmou ter sido traída diversas vezes pelo atleta – inclusive com a atual.

Fernanda abriu o jogo sobre o tema após as primeiras notícias do novo relacionamento do jogador com a atriz Maiara Porto, que nega a versão da ex.

“Ela foi amante, e eu mandei mensagem à ela avisando que ele namorava comigo. Mas ela me ignorou e seguiu com o papel hihihi. Que sejam felizes”, escreveu Fernanda.

