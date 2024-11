Arena MRV, do Atlético, é liberada para receber jogos

A Arena MRV, casa do Atlético Mineiro, não está mais interditada. Na quinta-feira (28), o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luís Otávio Verissimo, impôs a punição provisória após julgamento no órgão. O estádio havia sido fechado devido aos incidentes na decisão da Copa do Brasil, ocorrida no último dia 10.

No entanto, o Atlético continuará sem receber torcedores na Arena MRV. Na quarta-feira (27), o clube foi julgado pelos episódios ocorridos na decisão da Copa do Brasil contra o Flamengo. O Galo perdeu o mando de campo por seis jogos.

Dessas seis partidas, uma foi convertida em pena, enquanto três ocorrerão com portões fechados. Duas delas já aconteceram no estádio Independência, contra Botafogo e Juventude. Nas outras partidas restantes, mulheres, idosos, crianças, pessoas com deficiência e adolescentes de até 16 anos poderão comparecer. O advogado do Atlético anunciou que recorrerá da punição.

Aliás, com a decisão, o Galo poderá atuar em sua casa, mas sem a presença de torcedores, no último jogo do Brasileirão, que será no dia 8 de dezembro contra o Athletico PR.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.