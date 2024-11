Corinthians arrecada R$ 5 milhões em 12 horas em vaquinha para quitar Arena

Após 12 horas no ar, o site destinado para doações da campanha para a quitação da Neo Química Arena apresenta um grande congestionamento. Cerca de 2,5 milhões acessos foram registrados desde às 19h10 (de Brasília) da última quarta-feira (27/11), quando iniciou a arrecadação para pagar a arena do Corinthians.

Aliás, nos primeiros minutos depois do lançamento do projeto, mais de 1 milhão de pessoas acessaram e buscaram informações na plataforma. Nos primeiros cinco minutos, R$ 100 mil já estava arrecadado.

A Gaviões da Fiel é quem lidera a ação. As doações vão direto para uma conta que nem a torcida e nem o Corinthians possuem acesso, apenas o banco. Assim, os torcedores podem fazer as contribuições através de um site, com valores sugestivos de R$ 10 (valor mínimo), R$ 20, R$ 50 e R$ 100, além de valores personalizados. A meta é arrecadar R$ 790 milhões.

Contudo, a dificuldade de acesso acabou afetando um maior número de doações nas primeiras horas desde o lançamento do projeto. Ainda há uma fila de espera e uma lentidão no site, mas que deve passar por melhorias para facilitar e acelerar o processo de quem busca fazer doações.

No último levantamento da organizada do Corinthians, cerca de R$ 5 milhões já haviam sido arrecadados em 12 horas. Quem contribuir terá seu nome divulgado em uma aba do site. Além disso, a página divulga atualizações frequentes sobre o valor arrecadado.

Embaixadores do Corinthians ajudam com projeto

Aliás, a campanha também conta com embaixadores ligados ao Timão entre vários setores da sociedade. Entre eles, estão os ex-jogadores Neto e Basílio, a atriz Alessandra Negrini, a apresentadora Sabrina Sato, o influencer Alfinete, os cantores Badauí e HappinHood, e até atletas do elenco atual do Corinthians, como Romero e Tamires.

