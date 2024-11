??dolo do Botafogo, Túlio Maravilha estará presente na grande final da Libertadores

O Botafogo contará com uma grande torcida na Argentina para a final da Libertadores contra o Atlético Mineiro, no sábado (30). Uma das presenças ilustres será a do ídolo alvinegro Túlio Maravilha, convidado por uma parceira oficial da Conmebol. Ele estará presente no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

Aliás, campeão do Brasileirão em 1995 e do Rio-SP no ano de 1998. Túlio é um dos maiores ídolos da história do Glorioso. Ele disputou a edição da Libertadores de 1996 defendendo o time, quando chegou até as oitavas de final, sendo eliminado pelo Grêmio.

LEIA MAIS: Textor levará funcionários do Botafogo para a final da Libertadores em voos fretados

“É com muita alegria que venho contar que estarei em Buenos Aires para acompanhar de perto nosso querido Fogão na final da Libertadores, a convite da Absolut Sport, agência parceira da Conmebol. É uma honra para mim poder fazer parte disso. Vamos em busca desse título”, comentou Túlio em uma postagem nas redes sociais.

Todavia, o acordo entre o Botafogo e a empresa Absolut Sport resultou em uma enorme procura por produtos relacionados à grande decisão da Libertadores, incluindo principalmente viagens, hospedagens em Buenos Aires e ingressos nos melhores setores do estádio (CAT2, CAT1 e Hospitality).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tu?lio Maravilha (@tuliomaravilha_oficial)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.