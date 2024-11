Renato insinua que Geromel deve retornar ao time titular do Grêmio

O técnico Renato Gaúcho aponta que deve fazer uma modificação no time titular do Grêmio para enfrentar o São Paulo. Trata-se da entrada de Geromel na vaga de Rodrigo Caio. A possibilidade foi citada pelo comandante na entrevista coletiva depois do empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, na última quarta-feira (27).

O ídolo do Tricolor Gaúcho já havia retornado ao time titular no compromisso anterior, quando também empatou com o Juventude, na Arena. Com a lesão de Rodrigo Ely, que sofreu uma luxação no pé direito, ele era o preferido para seguir entre os 11 iniciais, pois treinou ao lado de Jemerson nas atividades de preparação. Entretanto, a preferência do comandante foi por utilizar o camisa 30.

“O Geromel poderia jogar. Ele até pediu para jogar, mas tem jogo domingo de novo. Então, eu converso com o Geromel. Fica difícil para ele jogar a cada três dias. Eu falei que ele poderia jogar hoje (quarta–feira), mas ficaria fora do jogo de domingo. Ele viaja sempre, mesmo que não possa jogar”, detalhou Renato Gaúcho.

Renato Gaúcho mantém segredo sobre mudanças no Grêmio

Provavelmente, esta será a única modificação na equipe inicial. Mesmo assim, o treinador optou por manter sigilo neste cenário.

“Se eu falar que vou manter o mesmo time, vou estar dando armas para o adversário. Se eu confirmo o time e domingo o time é outro, porque daqui a pouco alguém está machucado, eu não vou informar vocês (repórteres). A não ser que vocês liguem para o “X9”. Mas é difícil você falar quando terminou um jogo desses, pegado e corrido. Por isso, eu botei sangue novo no segundo tempo. Está muito longe”, explicou o técnico.

Posteriormente, Renato indicou que Geromel passará por reavaliação, nesta quinta-feira (28), pela idade e também desgaste.

“Às vezes, o cara não sentiu nenhuma lesão, mas está com a perna muito pesada, aí eu vou ser o mentiroso. Além de não dar armas para o São Paulo, que descansou a semana toda. É mais ou menos por aí, mas não vão me chamar de mentiroso se eu trocar uma ou duas peças”, concluiu o comandante.

Aflição com a proximidade do Z4

A delegação do Grêmio retornou de Belo Horizonte na manhã desta quinta-feira (28). Assim, a programação é que o elenco tenha três atividades de preparação antes de encarar o São Paulo. Os times se enfrentam, no próximo domingo (01/12), às 16h (de Brasília), na Arena, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o segundo empate consecutivo e quatro partidas sem vencer na Série A, o Imortal ainda está na briga contra o rebaixamento. Atualmente, na 14ª colocação, com 41 pontos, a vantagem para o Z4 é de apenas dois. Por isso, o Tricolor Gaúcho entende que uma vitória sobre o São Paulo se torna ainda mais importante. A propósito, tem chances de garanti-lo na elite do futebol brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.