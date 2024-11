Tiago Ramos revela como se apaixonou pela mãe de Neymar

O jogador Tiago Ramos voltou a falar sobre o relacionamento que manteve com Nadine Gonçalves, mãe de Neymar. O ex-Fazenda revelou como surgiu sua paixão por ela e negou que tenha se envolvido por interesse.

De acordo com Tiago, a beleza de Nadine e a troca que tiveram durante o relação foram os principais fatores que mexeram com ele.

“Não é por causa de dinheiro, porque todo mundo deve pensar isso. É porque ela é uma mulher linda e o que ela fez comigo ninguém precisa saber. (…) Fez um novinho de 22 anos na época se apaixonar por uma coroa gostosa igual ela é”, disse o ex-Fazenda, em entrevista ao programa Chupim, da Rádio Metropolitana.

No início da semana, Tiago Ramos fez postagens nas redes sociais onde se declarou para Nadine Gonçalves. De acordo com pessoas próximos ao jogador, ele estaria alcoolizado e vulnerável no momento das postagens. Horas depois, ele voltou às redes sociais para pedir desculpas a mãe de Neymar.

Confusão de Tiago Ramos na Alemanha

Dias após às publicações polêmicas, Tiago Ramos se envolveu em uma confusão na Alemanha e acabou detido pela polícia de Dortmund. O jogador teria discutido com uma mulher com a qual mantinha um relacionamento e foi denunciado por vizinhos. A informação é da jornalista Fabíola Reipert.

De acordo com o boletim de ocorrência, Tiago ficou preso por uma noite, mas acabou liberado. Segundo o registro, houve a constatação por parte dos agentes de que o jogador estava alcoolizado. Ele teria tentado entrar a força na casa da então namorada, além de insultá-la. Após duas horas, o ex de Nadine teria voltado ao local e quebrado objetos dentro da residência. A defesa de Tiago nega às acusações.

Relação de Tiago Ramos e Nadine Gonçalves

Tiago Ramos e Nadine Santos assumiram a relação em 2020. No período, os dois viveram diversas polêmicas, com direito a idas e vindas do romance, que acabou no fim do mesmo ano depois de brigas agressivas, com direito a facada e copa quebrado.

Recentemente, em outubro, o jogador divulgou mensagens onde acusava Nadine Santos de traição. Ele revela que já havia sido avisado da situação por Mauro Leitão, chef de cozinha de Neymar. Além disso, ele criticou a postura da mãe do camisa 10 do Al-Hilal e disse que ela “não é santa”. Posteriormente, Tiago acabou apagando a publicação.

