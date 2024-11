Auxiliar do Flamengo pode virar técnico do Guarani

É importante ressaltar que o Flamengo vive o período eleitoral, que será definido no próximo dia 9 de dezembro, e, dessa forma, não há garantia de que toda comissão técnica permanente fique no clube. Ele chegou ao Flamengo em julho, após convite de Tite.

LEIA MAIS: Flamengo multado pelo STJD por briga de torcedores antes do clássico contra o Flu

Assim, Bergantin pode ver com bons olhos retornar ao cargo de treinador na próxima temporada. A última vez em que comandou uma equipe foi a Ferroviária, na Série A2 do Paulista e na Série C do Brasileiro nesta temporada. Com ele no comando, a equipe sofreu apenas uma derrota, ainda na primeira fase da Série A2 do Campeonato Paulista. Ou seja, em 26 partidas, teve uma derrota, 12 vitórias e 13 empates. Ele também já ficou à frente do Ituano, onde começou na base, foi auxiliar e depois efetivado no time principal. Com isso, ficou na equipe entre 2013 e 2021.

Como jogador, Bergantin era zagueiro e atuou por oito anos no Hannover 96, da Alemanha. Além disso, defendeu o Ituano, São Caetano, Gama e Guaratinguetá-SP.

A diretoria do Guarani tem urgência em fechar um novo técnico para definir a montagem do elenco para 2025. O Alviverde vai disputar o Paulistão e a Série C no ano que vem.