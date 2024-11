Empresa paga quase R$ 1 milhão para exibir gol do Botafogo na Globo

O gol do Botafogo exibido pela Fiat na Globo durante o intervalo do Jornal Nacional custou quase R$ 1 milhão para a montadora de automóveis. A ação foi uma jogada de marketing em cima da repercussão do mesmo lance, que acabou interrompido ao vivo pela emissora justamente por um comercial da empresa italiana, na última terça-feira (26). A informação é de Gabriel Vaquer, do F5.

De acordo com informações do colunista, o comercial foi criado pela montadora de automóveis e negociado com a Globo em menos de 24 horas. Desta forma, não havia um acordo prévio entre às partes, o que necessitou de um encaixe do comercial no roteiro de intervalos do JN. O valor pago pelo exibição foi de R$ 825,5 mil, segundo tabela disponível no site comercial da emissora.

A ideia surgiu justamente com a repercussão nas redes sociais e contou com uma nova narração de Luís Roberto. Posteriormente a exibição inicial no Jornal Nacional, houve um aumento de 10.000% nos comentários sobre a partida e 3,3 mil menções à Fiat no X (antigo Twitter). A ação fez com que o comercial se tornasse um dos assuntos mais comentados entre os torcedores do Botafogo.

Veja a repercussão:

A FIAT INTERROMPEU O COMERCIAL PRA MOSTRAR O GOL DO BOTAFOGO HAHAHAHAHAHAGAGAGAHAHAHAGAHA

https://t.co/NACPqMyc8x — DataFut (@DataFutebol) November 28, 2024

Ontem no jogo Palmeiras x Botafogo, o comercial da FIAT apareceu bem na hora do ataque do time carioca que gerou o 2o gol, atrapalhando a transmissão. Hoje no intervalo do Jornal Nacional, a FIAT se redimiu e usou o comercial da marca para reprisar a jogada! Belo marketing! pic.twitter.com/vW7IfVWN5M — Daniel Haddad (@DanielNHaddad) November 28, 2024

A FIAT simplesmente foi GENIAL aqui! Interromperam o lance ontem e hoje no lugar do comercial passaram o gol completo. Atitude interessante até porque eles de certa forma estão "perdendo" sem divulgar seu produto.https://t.co/wRasn1RjM5 — Resenha da Bola????? (@Resenhadb) November 28, 2024

Líder do Brasileirão, Botafogo busca título inédito na Libertadores

Após a vitória contra o Palmeiras e a retomada da liderança no Brasileirão, o Botafogo foca na disputa da final da Libertadores. No próximo sábado (30), o Glorioso encara o Atlético-MG no Mas Monumental, em Buenos Aires, na Argentina. A equipe carioca busca o título inédito na competição, enquanto o Galo almeja o bicampeonato.

