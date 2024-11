Atlético x Botafogo: Tardelli e Jairzinho vão entrar em campo com a taça da Libertadores

Tardelli e Jairzinho vão entrar com a taça na final da Libertadores no sábado (30) - (crédito: Fotos: Domínio público e Pedro Souza / Atlético)

A taça da Libertadores será levada ao Monumental de Núñez, em Buenos Aires, no sábado (30) por dois ídolos: Diego Tardelli, do Atlético, e Jairzinho, do Botafogo. Eles terão a missão de carregar o troféu durante a cerimônia na grande decisão.

Tardelli fez história no Atlético, defendendo o clube em três períodos diferentes. Ele iniciou sua trajetória em 2009, retornou em 2013 e conquistou a Libertadores daquela temporada, além da Copa do Brasil no ano seguinte. Depois, voltou em 2020 e 2021. Ao todo, marcou 112 gols em 230 jogos.

LEIA MAIS: Bola longa do Atlético pode ser essencial para conquistar a Libertadores

Jairzinho, por outro lado, é um dos maiores ídolos do Botafogo. Ele jogou pelo clube de 1963 a 1974, conquistando dois campeonatos estaduais, dois torneios Rio-SP e o primeiro Brasileirão em 1968. Ao longo de sua carreira no clube, balançou as redes 125 vezes em 275 partidas. Em 1970, o ex-atacante brilhou na Copa do Mundo, sendo um dos grandes nomes da seleção campeã. Ele se destacou ao marcar gols em todos os jogos do torneio, um feito inédito até hoje.

VEJA TAMBÉM: Ídolo do Botafogo, Túlio Maravilha estará presente na final da Libertadores

O Atlético-MG busca o bicampeonato da competição internacional, enquanto o Glorioso tenta conquistar o inédito troféu da Libertadores, em sua primeira final.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.