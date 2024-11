Branco será representante do Fluminense em sorteio do Mundial

Branco (último da direita) representará o Fluminense no sorteio do Mundial - (crédito: Foto: Leonardo Brasil / FFC)

O Fluminense já tem seu representante no sorteio dos grupos do Mundial de Clubes de 2025, em Miami, no dia 5 de dezembro. Branco, tetracampeão do mundo e que defendeu o Flu em três passagens, é o nome em questão.

A pedido da Fifa, que organiza o certame, cada um dos participantes determinou uma pessoa como “legend” (lenda) para representar o clube no sorteio. A informação de que Branco será o representante tricolor é do jornalista Victor Lessa. O evento será às 15h (de Brasília) e servirá para saber como estarão dispostos os oito grupos da competição. Já são 31 times confirmados, faltando apenas a definição do campeão da Libertadores de 2024: Botafogo ou Atlético-MG.

Já segundo o “ge”, o presidente Mário Bittencourt não estará presente no sorteio. Afinal, o Fluminense luta ferrenhamente contra o rebaixamento e o evento ocorre no dia da 37ª rodada, quando o Tricolor encara o Cuiabá, no Maracanã. Além de Branco, quem representará o Fluminense será o coordenador administrativo, Marcelo Penha.

Branco atuou pelo Flu em três passagens, totalizando 156 jogos com a armadura tricolor. Conquistou três vezes o Campeonato Carioca (1983, 84 e 85), além do título brasileiro de 1984. Ele também fez história na Seleção Brasileira ao vencer a Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, exatamente onde será o Mundial de 2025. O certame ocorre entre 15 de junho e 13 de julho.

