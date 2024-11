Bastidores: Marlon Freitas agita o Botafogo contra o Palmeiras: ‘Tinha que ser contra eles’

Marlon Freitas, capitão do Botafogo, fez um discurso importante antes da partida contra o Palmeiras. O Alvinegro divulgou o vídeo dos bastidores nesta quinta-feira (28), que mostra o jogador usando a derrota para o Verdão no ano passado como forma de incentivar os companheiros.

“Vai dar Botafogo, velho. Vamos. Nós temos 90 minutos para ganhar o jogo. Para dar um passo em busca do nosso sonho. Nós somos uma família. Um correndo pelo outro, um apoiando o outro. Vamos. Esse momento é nosso, nós conquistamos isso, com muita humildade, trabalho, parceria, união e cobrança. Esse momento é nosso. Olha para o lado, confia no parceiro do lado. Confia. Nós somos uma família. Então acredita. Se você pensar assim, você vai fazer a diferença. Você já está fazendo a diferença. Acredita. E nós vamos ganhar”, disse Marlon Freitas em vídeo publicado pelo “Botafogo TV”.

A partida, portanto, era um confronto direto pela liderança do Brasileirão nesta reta final de competição. Aliás, o Botafogo, que ficou grande parte do campeonato na ponta da tabela, tinha perdido a posição para o Palmeiras na rodada anterior. No entanto, conseguiu vencer o clube paulista por 3 a 1, no Allianz Parque, e voltou a ser líder a duas rodadas do fim.

Ano passado, ambas as equipes também brigavam pelo título do Campeonato Brasileiro. No entanto, na 31° rodada, o Palmeiras venceu o Botafogo de virada, no Nilton Santos. O Alvinegro abriu 3 a 0 antes do intervalo e, no segundo tempo o Verdão virou nos acréscimos para 4 a 3. Algumas rodadas depois o clube paulista assumiu a liderança e se consagrou campeão da competição.

