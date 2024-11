Campeão da Libertadores de 2013 aposta no Atlético como favorito: ‘Mais preparado psicologicamente’

Jô acredita na vitória do Atlético na final da Copa Libertadores - (crédito: Foto: Reprodução)

Atlético e Botafogo se enfrentam na final da Copa Libertadores no próximo sábado (30), no Más Monumental, em Buenos Aires, na Argentina. Enquanto o presidente do Atlético, Sérgio Coelho, apontou o Botafogo como favorito, o atacante Jô, campeão da Libertadores de 2013 pelo Galo, acredita que o time mineiro está mais preparado para o desafio.

Para Jô, o Atlético superou maiores dificuldades ao longo da competição e está psicologicamente mais forte para a decisão.

“Será uma final muito difícil, entre dois times de muita qualidade. O Botafogo tem grandes jogadores, mas o Galo está mais preparado psicologicamente. Durante a Libertadores, o Atlético enfrentou mais dificuldades para se classificar, enfrentou equipes tradicionais, e isso fortaleceu o time,” afirmou Jô em entrevista exclusiva ao “Jogada10”.

Concentração total para a decisão

O ex-atacante do Galo destacou que, apesar do favoritismo, a equipe precisa manter o foco e seguir o planejamento.

“Em momentos assim, é preciso pensar apenas na vitória, na conquista. Muitas vezes, os jogadores ou a torcida espera uma grande atuação, mas o mais importante é fazer o que foi treinado. É fundamental memorizar os objetivos e manter a concentração. Tenho certeza de que será um grande jogo, e o Galo vai fazer uma excelente partida,” acrescentou.

Palpite sobre o placar

Em um tom descontraído, Jô respondeu à pergunta do Jogada10 sobre o placar final e não escondeu sua torcida.

“Acho que vai ser 1 a 0. Está bom assim. Gol do meu amigo Hulk, com a camisa 7,” concluiu, confiante.

