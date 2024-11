Marcos Braz é suspenso de jogos do Flamengo e não terá ‘despedida’

“Vocês vão f* o futebol brasileiro. Vai tomar no c*. O VAR vai acabar com o futebol brasileiro”, disse Braz.

Vale ressaltar que o dirigente já havia recebido uma punição em primeira instância com os mesmos 15 dias pelo caso, mas tinha conseguido um efeito suspensivo. Agora, como a punição aconteceu pelo STJD, ele não vai poder recorrer e terá que cumprir a suspensão, que se encerra depois do próximo dia 8.

Neste período, o Flamengo entra em campo mais três vezes, sendo as últimas partidas nesta temporada: contra o Internacional, no próximo domingo (1). Depois, contra o Criciúma, fora de casa, no dia 4 de dezembro e por fim, enfrenta o Vitória, no Maracanã, exatamente no dia 8. Dessa forma, o dirigente não terá uma ‘despedida’ como vice-presidente do Rubro-Negro.

As eleições para presidência no Flamengo acontecem no dia 9 de dezembro e Marcos Braz já anunciou que não ficará mais no clube.

