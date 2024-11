Marcelo será garoto-propaganda para programa de sócios de time da Série D do Brasileiro

Após sua saída do Fluminense, o lateral-esquerdo Marcelo mergulha em um novo projeto fora das quatro linhas. Ele será o garoto-propaganda da nova campanha de sócio-torcedor do América-RN, equipe que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro.

Uma foto de Marcelo usando a camisa branca do América-RN e segurando a bandeira do clube no ombro direito já viralizou entre os torcedores. A campanha oficial ainda não foi lançada, mas deve ser apresentada nos próximos dias. Atualmente, o América conta com 24.749 sócios-torcedores.

Relação próxima com o América-RN

A ligação de Marcelo com o clube de Natal vai além do marketing. Ele é um dos sócios do Grupo Doze, investidor da SAF do América-RN. Essa parceria aproximou o lateral do clube, e suas postagens relacionadas ao América se tornaram frequentes nas redes sociais.

Expectativas para 2025

O América-RN terá uma agenda cheia em 2025, disputando quatro competições: o Campeonato Potiguar, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e a Série D do Brasileirão. O principal objetivo do clube é conquistar o acesso à Série C, consolidando o crescimento dentro do futebol brasileiro.

