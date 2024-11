Com titulares preservados, Botafogo faz primeiro treino em Buenos Aires

O Botafogo fez o primeiro treino em Buenos Aires, na Argentina, na tarde desta quinta-feira, no Mapuche Country Club, CT do Tigre, visando à final da Libertadores, no sábado, contra o Atlético-MG, no Monumental. No entanto, os titulares contra o Palmeiras, pela 36ª rodada do Brasileirão, não foram a campo e fizeram exercícios de recuperação física.

Os atletas permaneceram no hotel fazendo exercícios de recuperação e focados em fisioterapia. Aliás, Adryelson, que deve substituir Bastos, também ficou no hotel. Apenas o goleiro John foi o único presente no treino. A imprensa, aliás, teve acesso apenas aos 15 primeiros minutos da atividade.

Adryelson e Barboza devem formar a dupla de zaga na final. Bastos, que machucou a coxa esquerda contra o Palmeiras, passará por uma bateria de exames, mas a presença do angolano na decisão é improvável. Com isso, o técnico Artur Jorge vai definir o time somente no treino desta sexta-feira, véspera da decisão.

No próximo sábado, o Botafogo disputa sua primeira final de Libertadores. O time comandado por Artur Jorge enfrenta o Atlético-MG, às 17h (de Brasília), no Más Monumental, estádio do River Plate, em Buenos Aires, na Argentina.

