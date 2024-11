Rochet mantém otimismo no Inter em luta pelo título: ???Sabemos da dificuldade, mas vamos brigar???

Rochet é uma peça-chave no elenco do Internacional e um dos líderes do elenco - (crédito: Foto: Divulgação / Internacional)

O Inter segue esperançoso que ainda pode ser campeão brasileiro. A equipe gaúcha se apoia na sequência de 16 jogos de invencibilidade para seguir confiante. Assim, o goleiro Rochet detalhou o cenário que os jogadores vivem pela possibilidade de conquistarem o título da Série A.

“É nossa motivação defender essa sequência e continuar mantendo os três pontos. Nosso foco é esse. Trabalhar muito e vencer. Sabemos que pode ser difícil, mas vamos brigar. Isso me motiva, os meus companheiros estão motivados. E se não formos campeões, pelo menos ficamos em uma boa posição final”, detalhou o arqueiro uruguaio, em entrevista coletiva nesta quinta-feira (28).

Tanto o elenco como a torcida têm ciência de que o Colorado depende do tropeço de seus adversários, no caso o Botafogo o Palmeiras. Na terceira colocação, com 65 pontos, o Internacional tem uma desvantagem de oito pontos para o Alvinegro e de cinco para o Alviverde. Apesar do cenário adverso, Rochet frisa que ainda é possível sonhar com o troféu do Campeonato Brasileiro.

“Faz tempo que estamos pensando em brigar até o final do Brasileirão. Ficamos olhando a tabela, jogo a jogo. Somos como os torcedores, desejando alguns resultados. Mas nós temos que fazer nosso trabalho dentro de campo e somar os três pontos”, acrescentou o goleiro.

Com foco neste objetivo, a equipe gaúcha já deu início à preparação para seu próximo compromisso. O Inter vai enfrentar o Flamengo, no próximo domingo (01/12), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 36ª rodada da Série A. Trata-se de um confronto na parte de cima da tabela, pois o Rubro-Negro se encontra na quinta posição, com 63 pontos.

Inter corre risco de ter mais desfalques

O técnico Roger Machado tem apenas um desfalque certo, o atacante Borré, que vai cumprir suspensão automática. Assim, o comandante deve utilizar Enner Valencia como seu substituto, que volta a ficar à disposição após ser desfalque no último jogo da equipe também por suspensão. O comandante ainda tem dúvidas se vai poder utilizar o meio-campista Bruno Tabata. Isso porque ele se recupera de incômodos na coxa esquerda e vem atuando no sacrifício, nos últimos compromissos do time. Caso ele não tenha condições, Gabriel Carvalho deve ganhar a sua vaga.

Thiago Maia deve voltar a ser relacionado. Ele também havia indicado incômodos físicos. Porém, foi ausência na goleada sobre o Bragantino, pois recebeu liberação da diretoria para visitar seu pai, que foi vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

