Mateus Carvalho dá ‘próximo passo’ e torna-se fundamental no Vasco; entenda

O volante Mateus Carvalho começou o ano com desconfiança no Vasco, mas conquistou seu espaço. A ponto de, inclusive, se tornar fundamental para a equipe cruz-maltina. Isso porque o jogador é, ao lado de Léo Jardim, o que mais conta com vitórias na temporada pelo Vasco.

O Gigante da Colina venceu 21 partidas em 2024 (excluindo amistosos). Destas, Mateus Carvalho esteve envolvido em 20. Assim, são 95,2% de participação nos triunfos cruz-maltinos na temporada. Léo Jardim possui estes mesmos números, mas com um jogo de diferença.

Afinal, Mateus Carvalho participou da primeira partida oficial do time no ano, com vitória por 2 a 0 sobre o Boavista, na estreia do Cariocão. Léo Jardim estava, por sua vez, com outra parte do elenco fazendo pré-temporada no Uruguai e, por isso, não atuou no jogo em questão. Por outro lado, na vitória seguinte – contra o Madureira, pela terceira rodada da Taça Guanabara, ele fez parte do time que venceu por 2 a 0, na partida que contou com a ‘estreia’ dos considerados titulares.

Na ocasião, Mateus ficou no banco, mas sequer foi utilizado – uma tônica de sua passagem pelo Vasco, iniciada em abril de 2023. Esta foi, então, a única vitória do Vasco em 2024 sem que o volante estivesse em campo.

Saga pela titularidade

Após os dois jogos iniciais da temporada, em que o Cruz-Maltino levou time alternativo a campo, Mateus Carvalho só voltaria a atuar pela sexta rodada e numa verdadeira fria. Afinal, esta sua primeira partida de 2024 com os ‘medalhões’ do elenco foi contra ninguém menos que o Flamengo. Ele foi a campo com 11′ do primeiro tempo por uma lesão grave do também volante Jair. Sete dias antes, o Vasco já perdera Paulinho (da mesma posição), o que configurava que o jogo era um teste de fogo para o jovem.

Até a estreia do Brasileirão, Mateus só fora titular mais uma vez (contra o Audax, pelo Carioca). Mas, desde o duelo contra o Fla, passou a entrar com frequência no decorrer dos jogos. Não à toa, começou o Campeonato Brasileiro como titular. E o dia foi para lá de especial, já que ele anotou seu primeiro gol com a camisa do Vasco na vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio dando, de vez, o passo rumo à titularidade.

Perdeu um pouco de espaço na transição entre treinadores (Ramón Díaz/Rafael Paiva/Álvaro Pacheco/Rafael Paiva), mas voltou aos 11 iniciais quando Paiva reassumiu e só foi ser reserva 14 jogos depois, se credenciando como jogador importante. Destes jogos, o Cruz-Maltino obteve 69% dos pontos.

Neste segundo turno, ele só não atuou em três partidas. Nos empates contra Red Bull Bragantino (2 a 2, em São Januário), Juventude (1 a 1, também em São Januário) e na derrota por 3 a 1 contra o Corinthians. Sem o volante em campo, o Cruz-Maltino tem apenas 25,9% de aproveitamento.

Jogadores com mais vitórias (21) pelo Vasco no ano

David – 14

Adson e Léo – 15

Lucas Piton e Vegetti – 17

Paulo Henrique – 18

Mateus Carvalho e Léo Jardim – 20

Vasco com Mateus Carvalho em 2024

48 jogos (31 titular; 17 reserva) – 20 vitórias; 13 empates; 15 derrotas – 50,7% de aproveitamento

Vasco sem Mateus Carvalho em 2024

9 jogos – 1 vitória; 4 empates; 5 derrotas – 25,9% de aproveitamento

