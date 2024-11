Ciclista viaja 17 dias de bike para ver o Botafogo na final da Libertadores

O Botafogo é fonte de inspiração para as maiores loucuras que alguém pode imaginar. A final da Copa Libertadores deste ano apenas potencializou este instinto dos escolhidos. Assim, é comum ouvir histórias de torcedores que sacrificaram o seu tempo para estar em Buenos Aires, ao lado do Glorioso, na decisão contra o Atlético-MG, neste sábado (30), no Monumental de Núñez. Fanático por ciclismo, José Marcelo é um destes.

A epopeia do intrépido Marcelo começou em São Pedro da Aldeia (RJ), no começo do mês, na Região dos Lagos. De lá, pegou uma condução para a rodoviária do Rio de Janeiro, onde comprou uma passagem para Porto Alegre. O botafoguense passou 40 horas em um ônibus antes de desembarcar na capital gaúcha. Aí trocou o transporte. Pegou a bicicleta e, acompanhado por cinco amigos, começou a pedalar até o Chuí, na fronteira com o Uruguai.

‘Botafogo é minha vida’

O alvinegro entrou no país vizinho, ganhou Montevidéu e chegou a Colônia de Sacramento. De lá, guardou a bike e desembarcou em Buenos Aires pelo Rio da Prata, em um ferry. Foram 17 dias pedalando e quase 20 on the road. Ao Jogada10, ele explicou o motivo pelo qual escolheu o caminho mais difícil para alcançar a capital argentina e estar na cancha de Núñez.

“O Botafogo é paixão de pai para filho. É minha vida. Estou aqui pelo meu pai e pelo meu tio, que são falecidos. Neguei uma passagem 0800 para viajar com minha bicicleta. Tinha que ser assim. Por eles. Jamais pensei em desistir. Amo ciclismo e amo o meu Botafogo”, declarou, entusiasmado, o torcedor.

Em seguida, Marcelo esbanjou confiança para o clássico contra o Atlético-MG, no fim de semana.

“Vamos ganhar dois títulos em uma semana. E, se bobear, ainda vamos pegar o Mundial de Clubes. Temos um time coeso e uma comissão técnica excelente. Temos o melhor futebol do Brasil e vamos empregá-lo no sábado”, completou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.