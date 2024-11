Com presidente de olho, Atlético realiza primeiro treino em Buenos Aires

O Atlético fez, nesta quinta-feira (28), o primeiro treino na Argentina antes da final da Copa Libertadores. O Galo se prepara para decisão contra o Botafogo, às 17h (de Brasília) de sábado (30), no Mâs Monumental, em Buenos Aires. Além dos jogadores, o presidente do Atlético, Sérgio Coelho, e um dos investidores do clube, Ricardo Guimarães, estiveram presentes na atividade.

O técnico Gabriel Milito já sabe que não pode contar com o meia argentino Matías Zaracho. O jogador tem uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, mas também integrou a delegação que viajou para Buenos Aires.

O Atlético, assim, deve ir a campo com a seguinte formação: Everson; Lyanco, Rodrigo Battaglia e Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Alan Franco, Fausto Vera, Guilherme Arana e Paulinho; Hulk e Deyverson (Otávio ou Bernard).

Contudo, o técnico Milito só vai definir o time no último treino do Galo antes da final, que será na manhã desta sexta-feira (29), novamente no CT do Defensa y Justicia. A equipe fará um reconhecimento do gramado do Monumental durante a tarde. Em seguida, Hulk e o treinador argentino concederão coletiva.

