Botafogo pode ser a primeira equipe a ganhar a Libertadores de ‘ponta a ponta’

O Botafogo pode ser a primeira equipe a conquistar a Libertadores de “ponta a ponta”. O Glorioso iniciou a competição ainda nas fases premiliares e tem a chance de faturar a Glória Eterna pela primeira vez, neste sábado, contra o Atlético, no Más Monumental, em Buenos Aires.

Na história da Libertadores, até o momento, o Estudiantes de La Plata, aliás, assume o feito por conquistar o título, em 2009, mas os argentinos jogaram uma fase a menos. Na campanha, o Estudiantes, liderado por Juan Sebastian Verón, passou pelo Sporting Cristal (PER) na primeira fase. Presentes no Grupo 5, juntamente com Cruzeiro, Deportivo Quito (EQU) e Universitário Sucre (BOL, os argentinos avançaram em segundo, com a Raposa em primeiro. Nos mata-matas, os Pincharratas superaram Libertad (PAR), Defensor Sporting (URU) e Nacional (URU) até chegar à final contra o Cruzeiro.

Agora, o Botafogo, aliás, iniciou a Libertadores com os confrontos contra o Aurora (BOL) e Bragantino pela segunda e terceira fases, respectivamente. Diante dos bolivianos, os alvinegros, afinal, empataram no jogo de ida, mas no Nilton Santos aplicaram uma goleada por 6 a 0. Depois disso, contra o Massa Bruta, o time de Artur Jorge venceu o primeiro duelo e garantiu um empate, em Bragança Paulista.

Na fase de grupos, o Glorioso, afinal, se classificou em segundo lugar, no grupo D, com Junior Barranquilla, LDU e Universitario. No mata-mata, a equipe alvinegra fez duelos brasileiros, na maior parte. O time carioca passou pelo Palmeiras nas oitavas de final, São Paulo (quartas de final) e Peñarol (semifinal).

Em busca da Glória Eterna

No próximo sábado, o Botafogo, aliás, disputa sua primeira final de Libertadores. O time comandado por Artur Jorge enfrenta o Atlético-MG, às 17h (de Brasília), no Más Monumental, estádio do River Plate, em Buenos Aires, na Argentina.

Já são cerca de 60 mil ingressos vendidos para a partida no Monumental de Núñez, e a estimativa da Conmebol é de um público entre 70 mil e 75 mil torcedores presentes no estádio.

