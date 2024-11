Ex-jogador Paulinho está próximo de cargo na diretoria do Mirassol

Paulinho deixou os gramados há pouco tempo, mas não deve ficar distante deles. Aos 36 anos, o ex-jogador do Corinthians está próximo de assumir o cargo de coordenador de futebol, clube que fará sua estreia na Série A do Brasileiro em 2025.

Pelo Leão, Paulinho terá como primeira missão achar, junto com os demais membros da diretoria, um substituto para Mozart. O comandante do acesso não renovou para 2025 e acertou com o Coritiba.

Ainda como jogador, Paulinho fez curso sobre gestão de futebol, sendo um deles ofertado pela Federação Paulista de Futebol (FPF). Em junho, passou duas semanas na Europa, onde acompanhou o trabalho de Thiago Scuro, ex-CEO do Red Bull Bragantino, que agora está no Monaco.

Seu último ato como jogador acontecerá no dia 21 de dezembro, às 09h30, quando disputará sua partida de despedida no Estádio do Canindé. O amistoso contará com a presença de atletas e ex-atletas que atuaram ao lado do volante em sua carreira.

