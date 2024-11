Alisson, goleiro do Liverpool e da Seleção Brasileira - (crédito: Reproução/One Football)

O goleiro Alisson vê evolução da Seleção Brasileira desde o começo da era Dorival Júnior, em março deste ano. Entretanto, o jogador do Liverpool cobrou resultados da Canarinho em campo. Alisson analisou, portanto, o atual momento do Brasil sob o comando do treinador, em entrevista exclusiva ao ‘OneFootball’. Confira o vídeo!

