Deyverson fala sobre carinho pelo Boca Juniors: ‘Me receberam muito bem’

Se o Atlético-MG está na final da Copa Libertadores, muito se deve ao Deyverson, já que o jogador marcou dois gols na semifinal contra o River Plate. Então, como provocação, o atacante fez com as mãos o gesto da faixa horizontal da camisa do grande rival do adversário, Boca Juniors. Assim, o atleta conquistou o carinho da torcida Azul e Ouro.

“Me receberam muito bem. No aeroporto, já estavam lá comigo tirando selfies. Fazendo aquele ‘negócio’ do outro time. Mas fui muito bem tratado. Tem muita gente amável aqui na Argentina, todos me tratando bem. Fico muito feliz por estar voltando para cá”, disse em entrevista à ESPN Argentina.

O jogador falou sobre a boa relação que está construindo com os torcedores do time argentino e ainda elogiou o clube, citando os grandes atletas que passaram e ainda estão na equipe Xeneize.

“Me alegro muito. As pessoas têm muito carinho por mim, os torcedores do Boca. É um clube muito histórico, com grandes jogadores que passaram. E também ainda tem grandes jogadores, como Cavani, com quem outro dia conversei. Eu dei uma camisa de presente para ele, e ele me deu uma dele. Fiquei muito feliz, porque o Cavani é um jogador que vejo há muito tempo”, comentou.

Além disso, Deyverson prometou que, caso seja campeão no Monumental de Núñez, estádio do River Plate, repetirá a provocação feita na semifinal. “Se for campeão, faço. Se não for, a gente fica caladinho, tranquilo e vai para casa”, brincou.

Deyverson tem carinho pelo Boca desde a infância

O jogador revelou o carinho que sente pelo Azul e Ouro desde criança e contou que sempre assistia aos jogos do clube. Aliás, comentou que seu gosto pela instituição surgiu com o Maradona, mas também citou outros jogadores como Cavani e Riquelme.

“Eu gosto muito (do Boca Juniors) por conta do Maradona, claro, em primeiro, sempre. Também por conta do Cavani. Tem outros. O Riquelme também. Desde criança, eu sempre assistia aos jogos do Boca. Joguei contra o Boca também em La Bombonera. Tem a sua torcida, o estádio, que é histórico. Tudo isso me fez me apaixonar pelo Boca Juniors. A torcida, o estádio. Por toda a história, por tudo que o Boca já fez no mundo do futebol. Os ídolos que tem”, revelou.

Por fim, Deyverson foi perguntado se atuaria pelo time argentino no futuro, mas deixou a questão em aberto. “Uma pergunta muito forte, né? Não sei. Mais para frente vamos deixar na mão de Deus. Mas seja o que Deus quiser para a minha vida. Estou preparado”, comentou o atleta.

Final da Copa Libertadores 2024

Pela grande decisão do torneio continental, o Galo enfrenta o Botafogo no próximo sábado (30), às 17h (de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina.

