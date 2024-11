Saiba a programação de Atlético e Botafogo na véspera da final da Libertadores

Atlético e Botafogo fazem, nesta sexta-feira (29), as suas últimas atividades antes da final da Libertadores. Os clubes farão os últimos treinos antes do duelo, que acontece no sábado, às 17h (de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina.

Os elencos alvinegros também fazem um trabalho de reconhecimento no local da decisão. Além disso, os técnicos Gabriel Milito e Artur Jorge e os capitães dos times (Hulk e Marlon Freitas) concedem entrevistas coletivas. Saiba a programação dos times, nesta sexta-feira:

Atlético

10h30 – Treino no CT Campeones del Mundo (Defensa y Justicia)

15h às 15h30 – Reconhecimento do estádio.

15h15 às 15h30 – Entrevista coletiva de Gabriel Milito e Hulk

Botafogo

10h – Treino no CT Mapuche Country Clube (Atlético Tigre)

13h30 – Reconhecimento do Estádio Monumental de Nuñez

13h45 – Coletiva de imprensa com Artur Jorge e Marlon Freitas

A Glória Eterna

O Galo busca o seu segundo título da competição, enquanto o Glorioso busca o título inédito. A estimativa da Conmebol é a de um público entre 70 mil e 75 mil torcedores presentes no estádio.

