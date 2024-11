Para treinar em gramado sintético, Fluminense antecipa viagem para Curitiba

Em duelo direto contra o Z4, o Fluminense enfrenta o Athletico-PR no próximo domingo (1º), às 18h30 (de Brasília), na Ligga Arena, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Porém, considerando o gramado sintético do adversário e a importância do jogo, o Tricolor carioca decidiu antecipar a viagem para treinar no mesmo estilo de campo.

Portanto, o clube fez um acordo com o Coritiba para utilizar o campo com grama sintética do CT Bayard Osna. Além disso, segundo o ge, outro motivo para a viagem antecipada seria para a ambientação do elenco para a partida, vista como uma decisão.

Mesmo com a permissão da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para que o treino ocorra no palco da partida, o Fluminense entendeu que seria melhor uma atividade no CT do Coxa. Então, o elenco tem o embarque previsto para esta sexta-feira (29).

Em situação delicada, o time de Laranjeiras se encontra na 16ª colocação, com 39 pontos, apenas um a mais que o primeiro da degola. O Furacão, com dois pontos a mais que o adverário, está no 15º lugar. Portanto, quem vencer, conseguirá pontos importantes para a permanência na Série A.

