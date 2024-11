Rodolfo Landim recebe convite inusitado do Santos

Landim se disse feliz pelo retorno do Peixe à elite e recebeu convite para trabalhar no litoral paulista - (crédito: Fotos: Alexandre Vidal/CRF e Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC)

Uma conversa descontraída, uma parabenização importante e um convite deixado no ar. Foi isso que marcou o encontro de Marcelo Teixeira, presidente do Santos, com Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, que está perto de deixar o cargo na Gávea.

Durante o CBF Academy Summit, que reuniu vários dirigentes do futebol brasileiro, os dois presidentes conversaram. Landim disse que ficou muito feliz com o retorno do Santos à Série A, já que possui familiares que têm uma relação de carinho com o clube. Teixeira não perdeu tempo e fez a proposta.

“Santos é uma cidade praiana também, assim como o Rio de Janeiro… Se ele (Landim) quiser se transferir para Santos com a sua família para dar continuidade a este importante trabalho”, brincou o presidente santista.

A aprovação ou não da proposta depende do resultado das eleições do Flamengo, que acontecem no dia 9 de dezembro. Caso o candidato da situação vença, com Rodrigo Dunshee, o atual presidente assumiria o cargo de CEO do clube carioca.

